بسبب ’تمزق سروالها’.. إيقاف حفل لمغنية عالمية في السعودية

2023/08/26 | 23:10 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أوقفت السلطات السعودية، ليل الجمعة، حفلا كانت تحييه، مغنية الراب الأسترالية، إيغي أزاليا، بعدما تمزق سروالها على خشبة المسرح.

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وقالت أزاليا إن الحادث كان وراء إنهاء الحفل في وقت أبكر مما كان مخططا.

وتوجهت أزاليا (33 عاما) إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار لمعجبيها عن حادث إلغاء الحفل.

وقالت على موقع إكس "أرجو أن تعلم المملكة العربية السعودية الجميع في عرض الليلة.. أنا أحبكم!!! أنا آسفة جدا لأنه لم يُسمح لي بإنهاء عرضي".

وتابعت "السلطات لم تسمح لنا بالاستمرار بسبب تمزق سروالي".

وكانت أزاليا تحيي حفلا في إطار مهرجان الرياضة الإلكترونية والألعاب "غيمرز8" التي تجري وقائعها في بوليفارد مدينة الرياض.

وشاركت مغنية الراب المعروفة في أوساط الشباب مقطع فيديو عن سهرتها على إنستغرام، حيث شوهد سروالها الجلدي يتمزق أثناء ثني ركبتيها وهي تؤدي إحدى أغانيها.

ولم يعلق منظمو الفعالية في الرياض على حديث أزاليا عن إيقاف الحفل والأسباب التي ذكرتها.