2023/08/26 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت امانة بغداد، ارسال اسطول آلي يضم 51 آلية تخصصية للمشاركة في تقديم الخدمات للزائرين في محافظتي النجف وكربلاء . وذكر بيان للامانة تلقته وكالة إيرث نيوز انه “استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وجه أمين بغداد بارسال اسطول آلي لمدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف بقيادة رئيس فريق تقديم الخدمات للزائرين مدير عام دائرة الوحدات الانتاجية […]

ظهرت المقالة أمانة بغداد تعلن إرسال اسطول آلي لخدمة الزائرين ضمن محافظتي النجف وكربلاء أولاً على ايرث نيوز.