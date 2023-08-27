إصابة شخصين واحتراق بستان بحادثين منفصلين في ذي قار

2023/08/27 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، باصابة شخصين واحتراق بستان بحادثين منفصلين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "نيراناً اندلعت في بستان يعود لاحد المواطنين في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

واشارا الى، "اخماد النيران من قبل فرق الدفاع المدني"، موضحا ان "الحريق اسفر عن احتراق 30 شجرة مختلفة النوع".

وفي السياق لفت المصدران الى "انقلاب عجلة نوع كوستر ضمن حدود محافظة ذي قار على الطريق الدولي السريع غربي الناصرية، وهي كانت متجهة من البصرة إلى كربلاء، وكان على متنها (السائق ومرافقه) حيث تعرضا لاصابة بليغة نتيجة هذا الحادث وتم نقلهما للمستشفى التركي لغرض تلقي العلاج".