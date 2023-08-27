استعدوا لتوديع الصيف.. راصد يحدد موعد أول الحالات الجوية الخريفية

2023/08/27 | 00:02 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى تأثر البلاد بحالتين جويتين خلال نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.

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وقال الراصد الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (26 آب 2023)، إن "خرائط الطقس تشير إلى حالتين جويتين متتابعتين ستتأثر بهما البلاد، الأولى ستكون حالة جوية خفيفة قبل نهاية الشهر الحالي تشمل أمطارها مناطق متفرقة من مدن إقليم كردستان ونينوى، والثانية ستكون أول الحالات الجوية الخريفية وهي حالة خفيفة الى متوسطة في الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل، تشمل أمطارها مدن الشمال كافة ومدن غرب ووسط البلاد".

وأضاف، أن "مزيداً من الانخفاض بدرجات الحرارة في كافة المدن نهاية الشهر يتبعه صعود طفيف، بحسب التوقعات".