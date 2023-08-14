مسار جديد من "العنف العائلي".. شاب يطعن جدته بآلة حادة في كركوك

2023/08/27 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني، اليوم السبت (26 آب 2023)، بقيام شاب بطعن جدته بالة حادة في محافظة كركوك دون معرفة الاسباب.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شابا من سكنة منطقة رزكاري في كركوك طعن جدته (أم والده) بعدة طعنات بالسكين دون معرفة الأسباب"، مشيرا الى ان "الجدة اسمها (ن،م،خ) وعمرها 69 سنة".

وقبل قرابة 10 أيام، قام شاب بمحافظة اربيل بسرقة جدته 350 ألف دولار، وتحويل بعض المبلغ الى دينار عراقي قبل ان تقوم الشرطة بالقبض عليه وضبط المبالغ.

وبالرغم من كثرة الحوادث الجنائية وحوادث العنف العائلة، الا انها غالبا ماتكون بين الاباء والابناء ونادرًا ما يكون الاجداد طرفًا بهذا النوع من الجرائم.