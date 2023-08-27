نفط البصرة تعلن تفعيل عقود "توتال" الأربعة

2023/08/27 | 01:15 - المصدر: واع

البصرة- واع - سعد السماكأعلنت شركة نفط البصرة، تفعيل شركة توتال إنرجي الفرنسية عقودها الاستراتيجية الاربعة في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، وماء البحر.وقال المدير العام باسم عبد الكريم الشمخاني لوكالة الانباء العراقية (واع)،أنه " تم تفعيل شركة توتال لعقودها الأربعة اعتبارا من 16/ اب / 2023 وبذلك يكون كالطرفين وزارة النفط وشركة توتال دخلا في مرحلة الالتزام التعاقدي بتنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بالنسخة النهائية بتاريخ 2023/07/11 "، مؤكدا أنه "كان التحدي الكبير للعراق بالمدة الماضية في كيفية تنفيذه لخلق تنمية نفطية مستدامة لاستثمار الغاز المصاحب ضمن مشاريع الجنوب المتكاملة والتي تتضمن أربعة مشاريع رئيسة وكبيرة لقطاعي النفط والغاز".وأوضح ، إن "عقدي مشروع جي جي اي بي بين شركة توتال انرجي الفرنسية و، نفط البصرة، من مجموع أربعة عقود، لتطوير حقل أرطاوي، واستثمار 600 مليون قدم مكعب لحقول الجهد الوطني الصبة ، اللحيس ، الطوبة شمال البصرة اضافة الى حقل مجنون الاستراتيجي شمال غرب وغاز حقل غرب القرنه 2،" شمال البصرة".واشار الى ان "مشروع توتال يشمل كذلك مشروع ماء البحر الذي يقوم بإنتاج 5 ملايين برميل لغرض عمليات حقن الماء وديمومة الإنتاج في الحقول النفطية في البصرة وميسان وذي قار، أما المشروع الرابع هو مشروع الطاقة الكهربائية والذي يقوم بإنتاج 1000 ميغاواط".