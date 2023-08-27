2023/08/27 | 01:24 - المصدر: العربي الجديد

أعلن التونسي أحمد بن صالحة رئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول، عن مشاركة منتخب الكويت بشكل رسمي في بطولة كأس العالم، التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادمين.

ونشر التونسي أحمد بن صالحة تدوينة على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" جاء فيها: "نرحب جميعاً بالكويت كعضو جديد في الاتحاد الدولي للميني فوتبول. لقد تمت المصادقة رسمياً على التحاقه بأكبر حدث رياضي في تاريخ اللعبة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية".

وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول: "الكويت ستشارك في كأس العالم بالإمارات عوضاً عن المنتخب اللبناني، في انتظار إعلان معوض المنتخب التونسي، الذي سيكون مفاجأة للجميع".

يذكر أن بطولة كأس العالم للميني فوتبول ستقام في مدينة رأس الخيمة الإماراتية، حيث يشارك فيها 32 منتخباً، ضمنهم منتخبات عربية، هي مصر، الإمارات، ليبيا، العراق، بالإضافة إلى الكويت، التي ستعوض لبنان.