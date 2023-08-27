2023/08/27 | 01:40 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت وزارة التربية، توضيحاً بخصوص نتائج اعتراضات الدور الأول لطلبة السادس الإعدادي. وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان تلقته إيرث نيوز “بخصوص استفسارات الطلبة عن نتائج اعتراضات الدور الأول لطلبة السادس الاعدادي، نود اعلامكم ان فترة التقديم انتهت يوم الخميس الماضي، والتي كانت لمدة 15 يوماً بعد اعلان النتائج”. وأضاف السيد، أن “اللجنة […]

ظهرت المقالة التربية توضح بخصوص نتائج اعتراضات الدور الأول لطلبة السادس الاعدادي أولاً على ايرث نيوز.