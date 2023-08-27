القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق خمسة تجار للمخدرات

2023/08/27 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، يوم الأحد، احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة المثيل الامفيتامين المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "القي القبض على احدهم في مدخل بغداد الشمالي قادما من محافظة اربيل بعدما ضبطت بحوزته كيلو غرام من المواد المخدرة، فيما القي القبض على اثنين اخرين في منطقة العبيدي بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف "أن المحكمة نفسها اصدرت حكمين اخرين بالسجن المؤبد بحق شخصين ضبطت بحوزتهما كيلو غرام من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها على المتعاطين".

وتابع أن "الاحكام بحقهم تأتي استنادا لاحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".