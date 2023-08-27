2023/08/27 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى “التحرك” لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني. وقال روبرت هابيك “نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم”. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في […]

ظهرت المقالة وزير الاقتصاد الألماني يدق ناقوس الخطر بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي أولاً على ايرث نيوز.