2023/08/27 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن المصرف الزراعي، اليوم الاحد، عن خدمة قروض المؤسسات التربوية الأهلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء.وقال مصدر في قسم التخطيط، في ايضاح تلقته ايرث نيوز، انه “استنادا لقرار مجلس الادارة رقم 3 المتخذ بالجلسة الاعتيادية السابعة، تمنح قروض ميسرة للمؤسسات التربوية الأهلية ، لتمكينها من انشاء مقراتها وتطوير بناها التحتية”.وأوضح المصدر […]

ظهرت المقالة المصرف الزراعي يعلن عن خدمة قروض المؤسسات التربوية الأهلية أولاً على ايرث نيوز.