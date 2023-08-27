2023/08/27 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد وزير الصحة صالح الحسناوي، بالاستمرار بمشروع استقطاب الفرق الطبية الأجنبية لإجراء العمليات المعقدة داخل العراق لاسيما في تخصصات تشوهات الأطفال والعيون والعمود الفقري والعظام. وقال الحسناوي في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، اليوم الأحد، إن “الوزارة تسعى دائما الى إيجاد فرص علاجية للمرضى ذوي الحالات المعقدة من خلال استقطاب الفرق الطبية الأجنبية الكفوءة لإجراء العمليات […]

ظهرت المقالة العراق بصدد استقطاب فرق طبية أجنبية لهذه التخصصات أولاً على ايرث نيوز.