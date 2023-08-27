اجرام بغداد: القبض على متهم بالقتل واثنين آخرين بتزوير مستمسكات

2023/08/27 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على متهم بالقتل واثنين آخرين بتزوير مستمسكات. وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز، انه “ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حي العامل القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية في بغداد ، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر […]

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