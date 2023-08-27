2023/08/27 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

تسعى وكالة ناسا إلى التواصل مع منظمات تعليمية ومجتمعية للمساعدة في تنمية غابة من أشجار تسمى بأشجار القمر، وهذه المهمة مستوحاة من مبادرة رواد فضاء برنامج أبولو، حيث تتطلع وكالة الفضاء وخدمة الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى زراعة شتلات من البذور التي تم نقلها حول القمر في مهمة Artemis 1 التابعة لناسا في […]

ظهرت المقالة “أشجار القمر”.. ناسا تخطط لزراعة بذور فضائية على الأرض أولاً على ايرث نيوز.