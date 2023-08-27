2023/08/27 | 12:05 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رغبة الحكومة في مد جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو".

وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتبادل في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية، وفي قطاعات الصحة والطاقة المتجددة، كما جرى التأكيد على الرغبة المشتركة بين العراق واليابان لتبادل الزيارات وعلى مختلف المستويات".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن "رغبة الحكومة في مدّ جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان، والانفتاح على الشركات اليابانية، في ظل توفر البيئة الملائمة للاستثمار، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في المزيد من النماء والازدهار".