2023/08/27 | 12:10 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريقيم فريق الزوراء لكرة القدم معسكرا تدريبيا في محافظة دهوك استعدادا للدخول في غمار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وقال عضو الهيئة الإدارية والمتحدث باسم نادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الأحد ، إن" الفريق سيقيم معسكراً تدريبياً في محافظة دهوك في الثلاثين من الشهر الحالي استعدادا لمواجهة نادي العربي الكويتي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي"، مبينا أن " الفريق سيجري وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية بالإضافة الى إقامة مباريات تجريبية للوقوف على مدى جاهزية الفريق، مشيراً الى أن المعسكر سيشهد تواجد اللاعبين المحترفين".وأضاف رشيد، " بعد انتهاء معسكر دهوك، سيتوجه الفريق الى محافظة البصرة لإقامة مباراة تجريبية أمام فريق الكهرباء في الرابع عشر من الشهر المقبل تحضيراً لخوض المباراة الأولى أمام العربي الكويتي في الثامن عشر من الشهر ذاته في ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية".يذكر أن قرعة كأس الاتحاد الآسيوي وضعت الزوراء في المجموعة الثالثة الى جانب الرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي، فيما وضعت الكهرباء في المجموعة الثانية بمواجهة الوحدات الأردني والكويت الكويتي وأهلي حلب السوري.