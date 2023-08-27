كتيبة الأسود تكثف إستعداداتها لكأس ملك تايلند

2023/08/27 | 12:10 - المصدر: واع

بغداد – واعيكثف منتخبنا الوطني لكرة القدم من إستعداداته في معسكره الداخلي المقام حاليا في بغداد تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند بنسختها الـ49 التي ستقام للفترة من الرابع ولغاية الحادي عشر من أيلول المقبل بمشاركة البلد المضيف تايلاند، والهند ولبنان بالإضافة إلى منتخب أسود الرافدين.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم في تصريح لصحيفة الصباح إن" استعدادات المنتخب مستمرة تحت إشراف الجهاز الفني الاسباني بقيادة خيسوس كاساس بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية"، مبينا أن" تحضيرات الفترة الصباحية تقتصر على إجراء تمارين اللياقة البدنية في صالة (الجم) الخاصة بمقر إقامة الوفد، أما التدريبات المسائية التي يحتضنها ملعب وزارة الشباب والرياضة فيتم التركيز خلالها على تطبيق أساليب لعب محددة بسبب عدم اكتمال قائمة اللاعبين".وأشار كريم إلى أن" اللاعبين أحمد فرحان وأحمد يحيى وإبراهيم بايش التحقوا بصفوف المنتخب ليعززوا قائمة المدرب كاساس التي اقتصرت في اليوم الاول على تواجد حارسي المرمى جلال حسن وأحمد باسل واللاعبين حسين علي ومهند علي وأمجد عطوان ومناف يونس، إضافة إلى ثلاثي منتخب الشباب علي صادق ومحمد جميل وعبد الرزاق قاسم".