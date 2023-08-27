2023/08/27 | 12:12 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو.

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وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني تلقى "ناس" نسخة منه (27 آب 2023)، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتبادل في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية، وفي قطاعات الصحة والطاقة المتجددة، كما جرى التأكيد على الرغبة المشتركة بين العراق واليابان لتبادل الزيارات وعلى مختلف المستويات".

وأكد رئيس الوزراء "رغبة الحكومة في مدّ جسور التعاون الاقتصادي مع اليابان، والانفتاح على الشركات اليابانية، في ظل توفر البيئة الملائمة للاستثمار، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في المزيد من النماء والازدهار".