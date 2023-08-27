النفط يرمم صفوفه ويتطلع للنهوض من كبوة الموسم الماضي

2023/08/27 | 13:25 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارمن المؤمل أن يشرع فريق كرة النفط بقيادة المدرب باسم قاسم، بتدريباته مطلع الشهر المقبل، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي جمعة الثامر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" الفريق سيباشر تدريباته اليومية ابتداءً من الشهر المقبل بينما سيقيم معسكر تدريبي داخلي في اربيل أو إحدى المحافظات الشمالية لرفع جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد والعودة للمنافسة على المراكز المتقدمة وعدم تكرار كبوة الموسم الماضي".وأضاف الثامر، أن" الهيئة الإدارية للنادي كانت حريصة على تجديد الثقة بالمدرب باسم قاسم، الذي التحق بالنفط في آخر محطات الدوري وأنقذ الفريق من شبح الهبوط"، مبيناً أن" المدرب يسعى لاختيار تشكيلة جيدة تعزز مراكز الضعف لدى الفريق من خلال استقطاب لاعبين جدد ".وتابع الثامر أن" ‏عملية إحلال وإبدال اللاعبين تمت بشكل واسع بعد إبعاد عدد كبير من اللاعبين واستقطاب أسماء جديدة، إذ تم التعاقد مع ستة محترفين بمراكز لعب متنوعة وبإشراف لجنة فنيه بقيادة المدرب باسم قاسم، بالإضافة الى التعاقد مع اللاعبين المحليين الذين يعدون من الأسماء البارزة في الدوري والتي ستكون بوابة النادي للانطلاق نحو موسم استثنائي ".