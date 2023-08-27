القضاء يبت في قضية مقتل ’الطفل موسى’

2023/08/27 | 13:25 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق المدانة (زوجة والده) بقتل الطفل موسى في بغداد.

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وذكر بيان لنقابة المحامين، تلقى "ناس" نسخة منه (27 آب 2023)، أن "نقيب المحامين العراقيين تحضر جلسة المحاكمة في قضيّة الطفل موسى لمتابعة الوقائع".

وأضاف أن "محكمة جنايات الكرخ تصدر الحكم بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدانة بمقتله، وفقًا لأحكام المادة 410 / الشق الأول، من قانون العقوبات العراقي".

وأثارت قصة الطفل موسى الذي توفي متأثراً بتعنيف زوجة والده، ردود فعل واسعة وغضباً عارماً في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.

مديرية مكافحة إجرام بغداد، نشرت اعترافات القاتلة، التي أكدت بدورها أنها ضربت الطفل ضرباً مبرحاً ما أدى إلى سقوطه على الأرض وارتطام رأسه بقوة.

إلى جانب اعترافات زوجة والد موسى، اعترف شقيقه أيضاً، بتعنيفه وشقيقه موسى من قبل زوجة والده، حيث أشار إلى أن الأخيرة كانت ترش الملح في عيني شقيقه الراحل.

القضية أخذت صدى واسعاً لدى المدونين في مواقع التواصل، وغضباً شديداً.