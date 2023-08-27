خطة لإكمال دراسة النزلاء في السجون لجميع المراحل الدراسية

2023/08/27 | 13:25 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

صادقَ وزير العدل خالد شواني، على توصيات لجنة إكمال دراسة النزلاء لجميع المراحل (الابتدائية - الثانوية - الجامعية)، والتي تضمنت العمل على افتتاح مراكز امتحانية داخل جميع الأقسام الإصلاحية، وتوفير الأجواء المناسبة لهم للتعليم .

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية - رئيس اللجنة برهان القيسي، في بيان تابعه "ناس" (27 آب 2023)، إن "وزير العدل صادق على عدة توصيات قدمتها اللجنة والتي تضمنت مفاتحة وزارة التربية بتوفير مراكز امتحانية داخل الأقسام الإصلاحية، وفتح مدرسة للدراسة المتوسطة في قسم تأهيل الأحداث وإقامة ورش خاصة بتعليم المودعين".

وأضاف أنه "ضمن التوصيات ستتم إقامة دورات ودروس تقوية للطلبة المودعين الأحداث تقدم من قبل موظفي وزارة العدل بما لا يتعارض مع أعمالهم الوظيفية"، موضحاً أن "التوصيات جاءت وفق المنهاج الوزاري بتوفير جميع مستلزمات التعليم والتأهيل للنزلاء في تطبيق معايير حقوق الإنسان في الأقسام الإصلاحية".