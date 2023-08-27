القبض على ارهابي في أحد فنادق بغداد

2023/08/27 | 13:30 - المصدر: الفرات نيوز

بعد متابعة وتحري مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية تتعقب احد المطلوبين بقضايا ارهابية الى نينوى وتتمكن من القاء القبض عليه داخل احدى فنادق بغداد .

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تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والمتضمنة ملاحقة ماتبقى من فلول داعش والقبض عليهم ، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية ضمن العاصمة بغداد جانب الرصافة والتي تضمنت تواجد احد المطلوبين بقضايا ارهابية كان اهمها تقديم معلومات خاصة عن افراد الاجهزة الامنية الى عصابات داعش الارهابية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لتعقب محل تواجد المطلوب وجمع المعلومات اللازمة عنه .

وبعد استكمال جميع الاجراءات الاصولية تمكنت مفارزنا وبكمين محكم من القاء القبض على المطلوب في احدى فنادق بغداد. وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ، ولدى التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بانتمائه الى عصابات داعش الارهابية وتكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الاجهزة الامنية ضمن محافظة نينوى .

تم تدوين اقواله واحيل الى الجهات المعنية استعداد لمثوله امام القضاء لينال جزائه العادل .