2023/08/27 | 13:30 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات البصرة اثنى عشر حكماً بحق مهربين مشتقات نفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهم عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرمين (الاثنى عشر) قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة الى اقليم كردستان ومنه الى خارج العراق".

وأضاف أن "الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".