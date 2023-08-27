2023/08/27 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، ميعاد صالحي، عن نقل شحنة عابرة (ترانزیت) روسية إلى السعودية مرورا بالأراضي الإيرانية. وقال صالحي اليوم الأحد: “دخل قطار حاويات روسي يجر 36 عربة إلى منفذ “اينجة برون” بمحافظة كلستان (شمال إيران) متجها صوب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد) ومنها إلى السعودية”. وأضاف […]

ظهرت المقالة إيران تؤكد مرور قطار شحن روسي متجه إلى السعودية عبر أراضيها أولاً على ايرث نيوز.