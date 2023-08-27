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إيران تؤكد مرور قطار شحن روسي متجه إلى السعودية عبر أراضيها

إيران تؤكد مرور قطار شحن روسي متجه إلى السعودية عبر أراضيها
إيران تؤكد مرور قطار شحن روسي متجه إلى السعودية عبر أراضيها
2023/08/27 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، ميعاد صالحي، عن نقل شحنة عابرة (ترانزیت) روسية إلى السعودية مرورا بالأراضي الإيرانية. وقال صالحي اليوم الأحد: “دخل قطار حاويات روسي يجر 36 عربة إلى منفذ “اينجة برون” بمحافظة كلستان (شمال إيران) متجها صوب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد) ومنها إلى السعودية”. وأضاف […]

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