2023/08/27 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق المدانة (زوجة والده) بقتل الطفل موسى في بغداد. وذكر بيان لنقابة المحامين، تلقته “ايرث نيوز”، أن “نقيب المحامين العراقيين تحضر جلسة المحاكمة في قضيّة الطفل موسى لمتابعة الوقائع”. وأضاف أن “محكمة جنايات الكرخ تصدر الحكم بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدانة بمقتله، وفقًا […]

ظهرت المقالة الحكم 15 عاما بحق قاتلة “الطفل موسى” في بغداد أولاً على ايرث نيوز.