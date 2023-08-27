الديمقراطي الكردستاني: تمرير قانون النفط والغاز اصعب من الموازنة

2023/08/27 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، اليوم الاحد، ان تمرير قانون النفط والغاز اصعب من الموازنة. وقال محمد لوكالة ايرث نيوز، إن “تمرير قانون النفط والغاز من اصعب القوانين واصعب من قانون الموازنة لكثرة الامور الفنية المعقدة والتدخلات السياسية داخلية واقليمية ولكنها احد النقاط الذي اتفق عليه من قبل الجهات السياسية”. واضاف […]

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