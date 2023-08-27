اندية عراقية تتسابق لضم اللاعبين استعدادا لدوري المحترفين المقبل (صور)

2023/08/27 | 13:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعاقدت وجددت ادارات الاندية العراقية مع لاعبين محليين ومحترفين لتمثيل فرقها في دوري المحترفين للموسم 2023-2025.

وجددت وتعاقدت ادارة نادي النجف للموسم الجديد مع مجموعة من اللاعبين المحليين والمحترفين إذ وقعت مع لاعب المنتخب اليمني احمد محمد الوجيه رسميا لتمثيل الغزلان للموسم الكروي 2023-2024 ووقعت ادارة النجف عقد اللاعب ياسر سلام قادما من نفط ميسان لموسم واحد ، كما جددت مع اللاعب ستار جبار رسميا لموسم واحد ، وتعاقدت مع اللاعب محمد صالح قادما من اربيل لموسم واحد.

بينما شهد نادي النفط تعاقدات وتجديد مع لاعبين، إذ وقع الحارس وليد عطيه على كشوفات النادي لتمثيله موسما واحد، وجدد مصطفى طارق التعاقد مع النادي لموسم آخر، ووقع المهاجم حيدر حسين على كشوفات لموسم مع فريق النفط، وجدد فاضل كريم الولاء مع فريق النفط لموسم آخر.

وفيما يخص نادي نوروز فقد جدد وتعاقد هو الآخر مع لاعبين للموسم المقبل حيث جدد اللاعب اسماعيل احمد لموسم اخر، وتعاقدت الادارة مع اللاعب الموهوب شيروان كوردستان الذي سيلعب في خط الوسط لنادينا للموسم الجديد ، وتعاقدت مع اللاعب الجديد شوان محمود لينضم إلى صفوف نوروز للموسم المقبل ، بينما تم التعاقد مع اللاعب مع احمد وهاب ودانر جلال قادمين من نادي بيشمركة السليمانية لموسم واحد.

بينما اجرى نادي زاخو عدة تعاقدات مع لاعبين جدد لموسم واحد ، حيث تم التعاقد مع سفين منصور الذي سيرتدي قميص فريق زاخو في دوري المحترفين للموسم الحديد ، كما وقع سافين باتو أفرو عقدا رسميا مع نادي زاخو لموسم 2023-2024 ، ووقع زاخو رسمياً عقد اللاعب يوسف ألالوسي للموسم الجديد والذي كان قد مثل نادي الفيصلي الاردني ونفط واسط والنجف ، وتم التعاقد مع اللاعب حسين منظور لموسم واحد، في حين تعاقدت ادارة نادي الطلبة مع اللاعب حسن عاشور قادما من فريق القاسم لموسم واحد.