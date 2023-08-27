2023/08/27 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأحد، 12 حكماً بحق مهربين مشتقات نفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهم عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرمين الـ12 قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة الى اقليم كوردستان ومنه الى خارج العراق".

وأضاف أن "الأحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".