2023/08/27 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأحد (27 آب 2023)، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق 12 متهمًا عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرمين (الاثنى عشر) قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة الى اقليم كردستان ومنه الى خارج العراق".

وأضاف البيان، أن" الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".