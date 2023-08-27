2023/08/27 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاحد (27 آب 2023)، عن صدور أوامر ببقاء اطلاقات ثاني اكبر سدود ديالى في اعلى مستوياتها خلال 3 سنوات.

وقال مدير ناحية العظيم (64 كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم": ان" وزارة الموارد المائية ومن خلال المركز الوطني أصدرت أوامر مباشرة ببقاء اطلاقات المياه من سد العظيم عند 75م3/ثان للشهر الثاني على التوالي وهو اعلى مستوى للاطلاقات منذ 3 سنوات".

واضاف، ان" خزين مياه بحيرة سد العظيم تقلص بنسبة تصل الى 70% بعد الاطلاقات الكبيرة ولم يبقَ سوى اقل من 180مليون م3 وفق القراءات المتوفرة". مؤكدا بأن "هناك مساعٍ لتفريغ البحيرة من المياه لإجراء صيانة شاملة لبوابات السد قبل حلول موسم الامطار وتدفق السيول".

واشار الى، ان"زيادة الاطلاقات ووصولها الى مستويات استثنائية في ذروة الصيف جاءت لانعاش حوض نهر دجلة بالمقام الأوّل وتوفير حصص كافية للمدن الجنوبية بشكل طارى خاصة خلال شهري تموز واب بعدما وصلت درجات الحرارة الى مستويات استثنائية".