القبض على إرهابي داخل أحد فنادق بغداد

2023/08/27 | 14:30 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، القبض على إرهابي في العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى أن الإرهابي كان يعمل على تقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى إلى عصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي والقبض عليهم، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية ضمن العاصمة بغداد جانب الرصافة، التي تضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان يعمل على تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية الى عصابات داعش الارهابية، تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري وفني لتعقب محل تواجد المطلوب وجمع المعلومات اللازمة عنه" .

وأشار إلى أنه "بعد استكمال جميع الإجراءات الأصولية تمكنت مفارزنا وبكمين محكم من إلقاء القبض على المطلوب في أحد فنادق بغداد، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "المتهم اعترف صراحة بانتمائه الى عصابات داعش الإرهابية، وتكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى، حيث تم تدوين أقواله واحيل الى الجهات المعنية استعدادا لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات، المواطنين إلى "ضرورة الإبلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع أنحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".