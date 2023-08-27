فيديو.. موظفو ومتقاعدو وزارة الإعمار يطالبون بتمليك الدور "الكرفانية" التي يسكنونها

2023/08/27 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



خرج العشرات من موظفي ومتقاعدي وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الاحد (27 آب 2023)، في تظاهرة من أمام الوزارة، مطالبين بتمليكهم الدور الكرفانية التي يسكنونها.

مراسل "بغداد اليوم" حضر مكان التظاهرة ووثق مطالبات الموظفين والمتقاعدين في وزارة الاعمار والاسكان التي تركزت على قضية تمليكهم الدور الكرفانية التي يسكنونها في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

ورفع المتظاهرون يافطات تطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني بانصاف تلك الشريحة بحق التمليك للدور التي يتخذون منها مسكنا، مشيرين الى ما أسموها "الوعود والموافقات السابقة" لكن دون تنفيذ.





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