كربلاء تستذكر "الحسين" في أربعينيته بجيش من الخدمات: اصرار على النجاح رغم التحديات

2023/08/27 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

وظّفت محافظة كربلاء جيش من الخدمات البشرية والفنية والهندسية لإستقبال ذكرى "أربعينية الامام حسين عليه السلام". في وقت تُشير المعطيات إلى أن المحافظة ستجل أرقامًا قياسية في هذا العام وعلى مختلف المجالات والأصعدة فيما يتعلق بتقديم الخدمات والاهتمام بالزائرين، والتخلص من النفايات بأفضل الطرق وبأقل الخسائر.

(4000) مهندس و(430) آلية

ومن أولى الدوائر الخدمية التي أكملت استعداداتها "للأربعينية" هي بلدية كربلاء، حيث يؤكد مديرها المهندس حسن الشريفي إن دائرته بدأت بتنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بهذه الزيارة. مضيفًا بالقول "قسمنا مركز المدينة والطرق المؤدية إليه إلى ثماني قطاعات".

وتشترك جميع ملاكات البلدية الهندسية والفنية في هذه الخطة -بحسب الشريفي- معهم أكثر من (4000) مهندس نظافة و(430) آلية تخصصية، وتوفير مواقع للطمر الصحي وأخرى للجزر وبالتنسيق مع دوائر الصحة والبيطرة والبيئة.

وفي حديثه إلى "بغداد اليوم"، أفصح الشريفي عن وجود إسناد بلدي بشري وآلي سيدخل للمدينة من دوائر بلديات عدد من المحافظات، وسيتم توزيع أكثر من ثلاثة أطنان من أكياس النفايات على المواكب الخدمية.

ويقول أن "دائرة البلدية رفعت في العام الماضي أكثر من (150 ألف طن) من النفايات خلال أيام الزيارة، ما يعطي تصورًا عن الجهد الذي بذلته ملاكاتنا وفرقنا. متوقعًا أن "تُرفع نفايات بأكثر من هذا الرقم خلال هذه الزيارة".

استعدادات الماء

أمّا بالنسبة لدائرة ماء كربلاء، فتبدو خطتها موسعة هذ العام. وفقًا لمديرها المهندس محمد النصراوي الذي يُشير إلى أنها "شملت مركز المدينة ومداخلها من جهة بغداد وبابل والنجف وإستنفرنا ملاكاتنا الهندسية والفنية لتنفيذها".

ويقول إن "الخطة بدأت مسبقًا بصيانة جميع المشاريع والمحطات ومجمعات الماء وتجهيزها بمواد التعقيم والتصفية ووقود المولدات بهدف تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية خلال أيام الزيارة".

وكشف النصراوي لـ"بغداد اليوم" عن دخول مشروعي ماء جديدين للعمل مؤخرًا، الأول بطاقة (1000) متر مكعب، والثاني بطاقة (2500) متر مكعب. مؤكدًا أنه "سيتم من خلالهما تعزيز تجهيز الماء لمركز المدينة القديم".

ويُشير إلى استحداث عدد من نقاط تجهيز الماء على محاور المدينة لملئ الحوضيات وإيصالها للمواكب الخدمية التي تتواجد على الطرق الرئيسة، إضافة إلى نشر فرق جوالة لمتابعة تجهيز الماء ومعها آليات تخصصية وحوضيات.





فرق جوالة

بدوره، قال مدير دائرة مجاري كربلاء، المهندس عامر عبيد لـ"بغداد اليوم": إن "خطتنا الخاصة بزيارة الأربعين دخلت حيز التنفيذ وبجميع قطاعات الدائرة في مركز المدينة وأحيائها ومداخلها الرئيسة وإستبقناها بصيانة كافة خطوط وشبكات المياه الثقيلة والأمطار وصيانة محطات الرفع".

وأضاف قائلاً: "أدخلنا جميع ملاكاتنا الهندسية والفنية والإدارية الساندة وآلياتنا التخصصية بالخطة ووزعت كفرق جوالة وثابتة على مختلف المناطق والطرق".

وأوضح إن "فرق دائرة المجاري باشرت بحملات متابعة للمواكب الخدمية والتوعية في جانب الاستخدام الصحيح لفتحات التصريف وعدم التسبب في إنسداد خطوط المجاري نتيجة رمي النفايات أو مخلفات الجزر فيها أو بالقرب من فتحاتها".

والجدير بالذكر أن العراق أحيا أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) عام 2022 بمشاركة "21 مليون شخص"- وفقًا لتقارير سابقة- بينهم 5 ملايين أجنبي.



