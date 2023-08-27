2023/08/27 | 14:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق "المراتب الأخيرة" في مؤشر الأداء البيئي المنجز من طرف جامعتي بيل وكولومبيا الأمريكتين بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز الذي استخدم 40 مؤشراً لتصنيف 180 دولة لقياس الأداء البيئي لكل دولة فيما يتعلق بتغير المناخ والصحة البيئية وحيوية النظام البيئي.

واضاف ان "الاداء البيئي ترتبط نتائج السياسات الجيدة بالثروة (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )، مما يعني أن الرخاء الاقتصادي يتيح للدول الاستثمار في السياسات والبرامج التي تؤدي إلى نتائج مرغوبة، وينطبق هذا الاتجاه بشكل خاص على فئات القضايا الواقعة تحت مظلة الصحة البيئية، حيث إن بناء البنية التحتية اللازمة لتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، والحد من تلوث الهواء المحيط، والسيطرة على النفايات الخطرة، والاستجابة لأزمات الصحة العامة يحقق عوائد كبيرة لرفاهية الإنسان.

وأشار الجدول إلى أن الدنمارك احتلت المرتبة الاولى في الأداء البيئي بحصولها على برامج التحصين الموسع 77.90 نقطة تميز الدنمارك بأعلى درجات في فئتي "التنوع البيولوجي والبيئي" و"جودة الهواء". بالإضافة إلى تنفيذ بعض السياسات الأكثر كفاءة في العالم للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنع تغير المناخ، تليها المملكة المتحدة بحصولها على 77.70 نقطة ومن ثم جاءت ثالثا فنلندا بحصولها على 76.50 وتأتي رابعا مالطا بحصولها على المرتبة 75.20 نقطة وتأتي السويد خامسا بحصولها على 72.70 نقطة وتأتي لوكسمبورغ سادسا بحصولها على 72.30 نقطة وتاي سلوفينيا سابعا بحصولها على 67.30 نقطة وتأتي النمسا ثامنا بحصولها على 66.50 نقطة وتأتي سويسرا تاسعا بحصولها على 65.90 نقطة وأيسلندا عاشرا بحصولها على 62.80 نقطة فيما تتذيل الهند المرتبة الاخيرة بحصولها على 18.90 تليها ميانمار بحصولها على 19.40 نقطة .

عربيا تأتي في مقدمة في مؤشر الأداء البيئي جيبوتي وبالمرتبة 60 عالميا بحصولها على 47.50 نقطة وتأتي الاردن ثانيا بحصولها على 43.60 نقطة والكويت ثالثا بحصولها على 42.40 نقطة والبحرين رابعا وتونس خامسا بحصولها على 40.70 نقطة والسعودية سادسا بحصولها على 37.90 نقطة ومصر سابعا بحصولها على 35.50 نقطة وقطر ثامنا بحصولها على 33.نقطة ولبنان تاسعا بحصولها على 32.20 نقطة واريتريا عاشرا بحصولها على 31.70 نقطة وعمان بالمرتبة 11 بحصولها 30.70 نقطة والجزائر بالمرتبة 12 والمغرب بالمرتبة 13 وموريتانيا بالمرتبة 14 والعراق جاء بالمرتبة 169 عالميا وبالمرتبة 14 عربيا بحصوله على 27.80 نقطة في مؤشر الأداء البيئي.

وبين المؤشر أن "خلال 10 سنوات لم يتحسن الأداء البيئي بل تراجع 5.30 %".

واشار الى ان "العراق يحتل من حيث حيوية النظام البيئي المرتبة 102 من اصل 180 دولة ومن حيث الصحة البيئة المرتبة 105 ومن حيث سياسة المناخ المرتبة الاخيرة 180".