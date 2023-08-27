2023/08/27 | 14:36 - المصدر: العربية

بعد أن هزت قضية الطفل موسى ولاء الذي قضى تعذيباً على يد زوجة أبيه عذراء الجنابي، العراق برمته الشهر الماضي لفظاعتها، طرأ تطور جديد.فقد أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 15 سنة على الجنابي لقيامها بتعنيف موسى حتى قتله.وأوضحت محكمة جنايات الكرخ في بيان أن زوجة الأب عنفت الصغير البالغ من العمر سبع سنوات عبر ضربه بالأيدي وأدوات المطبخ.كما أشارت إلى أنها "رطمت رأسه بالجدار ما أدى إلى إصابته بندبات أفضت إلى موته بمتلازمة الطفل المعنف"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).وكانت زوجة الأب اعترفت سابقا بضرب الصغير ، حتى فارق الحياة.تفاصيل صادمةفيما نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد مطلع الشهر الحالي (أغسطس) تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي هزت بغداد.ففي مقطع مصور بثته، أقرت زوجة الأب القاتلة، بأنها عذبت الصغير، قائلة "ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما.. ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج، فتكسرت من قوة الضربة".كما روى أحمد، شقيق الضحية، تفاصيل مرعبة كان شاهدا عليها، مؤكدا أن الجنابي حشرت الملح في عيون أخيه، ووضعت يديه على الفرن، كما كانت تضربه دائما بالسكين