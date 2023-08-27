2023/08/27 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أكد عضو لجنة زيارة الاربعين، محمد خالد، اليوم الاحد (27 آب 2023)، اجراء استنفار أمني مفاجئ بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال خالد لـ"بغداد اليوم"، إن"أكثر من 5 الآف زائر ايراني تدفقوا من معبر المنذرية الحدودي بين العراق وايران شرق ديالى الى سامراء عبر جسر السندية في قضاء الخالص (20 كم شمال بعقوبة) قبل توجهم الى العتبات المقدسة في كربلاء لأداء مراسيم زيارة الاربعين".

وأضاف، أن "تدفق الزوار الايرانيين صوب سامراء بأعداد كبيرة، دفع الى استنفار امني طارئ لتأمين مسارات تمر بمناطق زراعية مترامية قبل الوصول الى الحاتمية ومنها الى بلد ثم سامراء".

وأشار إلى أن "الأهالي في المناطق القريبة خرجوا لاسناد الزوار من خلال المواكب الخدمية تزامنا مع ارتفاع الاعداد والتي قد تصل الى 10 الاف زائر يوميا".

وقبل خمسة أيام من الآن، بدأ تدفق الزائرين الايرانيين عبر منفذ المنذرية الحدودي مع إيران في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، بمعدل 2000-3000 زائر يوميا في الوقت الحالي، وسط ترجيحات أن تكون أعداد الوافدين في تصاعد كبير خلال الأيام القادمة.

ويدخل آلاف الزائرين سنوياً خلال شهري محرم وصفر العراق لاداء زيارة الاربعين الى مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني.