محافظ النجف يطالب باستثناء المحافظة من القطع المبرمج للكهرباء

2023/08/27 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

طالب محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، وزارة الكهرباء بزيادة ساعات التجهيز واستثناء المحافظة من القطع المبرمج اثناء الزيارة الاربعينية.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ بتاريخ (24 تموز 2023) وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "نظرا لخصوصية محافظة النجف الاشرف الدينية وما يتطلبه من جهود استثنائية لتوفير الخدمات سيما قطاع الطاقة الكهربائية وذلك لتوافد ملايين الزائرين والقرب حلول ( الزيارة الاربعينية ) وما يتطلبه من اجراءات استثنائية على المستوى الصحي والخدمي والطاقة والكهرباء وضرورة استمرار التيار الكهربائي خلال الفترة من ( ٥ صفر ) ولغاية ( ۲۸ صفر ) وذلك لتشرف المحافظة باحتضان مناسبة احياء مراسيم الزيارة الاربعينية وكذلك احياء ذكرى وفاة الرسول الاعظم ( ص ) تفضلكم بالاطلاع والموافقة على استثناء المحافظة من القطع المبرمج خلال الفترة المذكورة".

أدناه نص الوثيقة:















