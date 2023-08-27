2023/08/27 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

تحدث الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة والخبير في الشأن العسكري جبار ياور، اليوم الأحد (27 آب 2023)، عن الفراغات الأمنية الموجودة في المناطق المتنازع عليها بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" سد الفراغات بين خطي انتشار البيشمركة من الحدود الإيرانية إلى حدود "سحيله" قرب الحدود السورية بحدود 650 كيلو متر وهناك ثغرات كبيرة".

وأضاف، أن" الثغرات يصل طولها إلى 50 كيلو متر وعمقها بين 20 إلى 40 كيلو متر ولاتوجد فيها أي قوة أمنية سواء من البيشمركة أو الجيش العراقي".

وأشار إلى أن "هذه المناطق أصبحت ملاذات لعناصر داعش ليحموا أنفسهم بها ويخزنوا أسلحتهم وأيضا يستخدموها للتدريب".

وفي السادس من تموز المنصرم أعلن نائب رئيس الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن اللواءين المشتركين المشكلين من قوات البيشمركة والجيش العراقي سيباشران مهامهما هذا العام، للانتشار في الفراغات الأمنية بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.





استدعاء لواءين

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، في (5 تموز 2023)، إن "الوزارات بدأت تعيين الأشخاص الذين ثبتت ملاكاتهم في قانون الموازنة العامة، خصوصاً وزارتي الدفاع والداخلية، ويتم استدعاء وجبة منهم بين حين وآخر".

وأشار إلى أنه بحسب معلوماتهم "سيتم استدعاء قوات اللواءين لغرض التدريب والتأهيل، ومن ثم التسليح" ليتم نشرهما في تلك المناطق حسب الحاجة.

وحول موعد بدء اللواءين لمهامهما، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، إنه "لم تتبق عقبة أمام مباشرة اللواءين لمهامهما، وما تبقى جوانب فنية فقط".





هجمات داعش

بموجب الاتفاق الذي أبرم بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية في عام 2021، سينتشر اللواءان في مناطق الفراغات الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، لمنع الهجمات التي يشنها تنظيم داعش انطلاقاً منها بين حين وآخر.

ووفقا للاتفاق يفترض أن ينتشر لواء من خانقين إلى بردي (آلتون كوبري)، فيما سينتشر اللواء الثاني من بردي إلى الحدود العراقية – السورية.





تبعية الأفراد

سيبلغ عدد أفراد اللواءين نحو 7500 شخصاً، ويتشكل كل منهما من 4 أفواج، نصفها من البيشمركة والنصف الآخر من الجيش العراقي، ويتبعان قيادة العمليات المشتركة، في حين ستوفر لهما وزارة الدفاع العراقية رواتبهما واحتياجاتهما.

وتبلغ مساحة الفراغات الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي نحو 560 كيلومتراً مربعاً، وظهر أغلبها بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، وتعد معقلاً رئيسياً لإرهابيي داعش لشن هجمات على البيشمركة والجيش العراقي.

ويتألف اللواءان من اللواء 20 لقوات البيشمركة واللواء 66 للجيش العراقي. آمر أحد اللواءين كردي مساعده من القومية العربية، فيما آمر اللواء الثاني من القومية العربية مساعده من القومية الكردية.

وفي (21 أيلول 2023)، قال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، ان "إجراءات مباشرة اللواءين المشتركين استكملت"، لافتا الى ان "مشكلة اللواءين المشتركين الوحيدة المتبقية هي الدرجات الوظيفية".





المصدر: "بغداد اليوم - وكالات"







