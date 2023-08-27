’مرشات محورية’.. زراعة العراق تتعاقد لتوفير تقنيات الري الحديثة

2023/08/27 | 15:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، عن تعاقدات لتجهيزها بالمرشات المحورية، فيما أشارت الى وضع خطة مجدولة لتوفير تقنيات الري الحديثة.

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وقال وكيل الوزارة ميثاق عبد الحسين، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (27 آب 2023)، إن "الوزارة تمتلك العديد من المشاريع التي تسهم بالزيادة الأفقية والعمودية لمختلف المحاصيل وفي مقدمتها محصول الحنطة".

وأشار إلى، أن "هناك مشروع أنطلق منذ العام 2010 وهو تنمية الحنطة بالتعاون مع مراكز البحوث التي تمتلكها وزارة الزراعة، الذي يهدف إلى تنمية الأساليب الحديثة في زراعة الحنطة باستخدام الممارسات التي تؤدي إلى استخدام أقل الموارد الممكنة من الأسمدة والمياه للحصول على غلة أعلى".

وأضاف، أن "مشروع تنمية الحنطة في العراق يأخذ اتجاهين لتطوير الممارسات لدى المزارعين وكيفية استخدام الأساليب الحديثة التي تتكيف مع الشحن المائية، وفي نفس الوقت نعمل على تغيير تحمل الجفاف للحرارة للحفاظ على مستوى غلة أعلى وخصوصاً المحصول الاستراتيجي للحنطة ثم المحاصيل الأخرى".

وحول توفير ماكينات الري الحديث، أوضح عبد الحسين، أن "هناك خطة مجدولة بحسب التخصيصات المالية للموازنات 2023-2024-2025 من أجل توفير تقنيات الري الحديثة، وفي مقدمتها المرشات المحورية"، مشيراً إلى أن "الوزارة وقعت عقداً مع وزارة الصناعة لتجهيزها عدداً من المرشات ، وكذلك لديها القرض النمساوي للتعاقد على عدد آخر".

وأكد، أن "الوزارة ماضية بتوفير التقنيات الحديثة وبأسعار مدعومة للمزارعين الذين يستخدمون تلك التقنيات"، مبيناً أن "هناك موازنة رصدت لدعم المرشات".