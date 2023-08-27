أعداد التحالفات والأحزاب والأفراد التي ستشارك في الانتخابات المحلية

2023/08/27 | 15:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، عن أعداد التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة.

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وذكرت المفوضية في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (27 آب 2023)، أن "مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة توزعت كالاتي:

1-عدد التحالفات المشاركة 38

2-عدد الأحزاب المشاركة دون أحزاب المكونات 28

3-عدد الاحزاب المشاركة للمكونات فقط 8

4-عدد أحزاب المكونات المشاركة 10

5-عدد المرشحين الكلي 6022

6-عدد المرشحين للتحالفات 4223

7-عدد المرشحين للأحزاب 1729

8-عدد المرشحين الأفراد 70

9-عدد المرشحين الأفراد للمقعد العام 22

10-عدد مرشحي المسيح 16

11- عدد مرشحي الصابئة 10

12- عدد مرشحي الكرد الفيليين 13

13-عدد مرشحي الشبك 5

14- عدد مرشحي الأيزيدي 4

15- عدد مرشحي المكونات 48

16- مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد 136