السليمانية تحضر وطني الصالات للتصفيات الآسيوية

2023/08/27 | 15:30 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يقيم منتخبنا الوطني لكرة الصالات بقيادة المدرب البرازيلي كاكاو معسكراً تدريبياً في محافظة السليمانية، تأهباً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، التي ستحتضنها أوزبكستان مطلع شهر تشرين الأول المُقبل.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" المعسكر سينطلق يوم الاربعاء المقبل ويستمر لمدة 14 يوماً"، مبينا أن " اختيار محافظة السليمانية لإقامة المعسكر بسبب توفر القاعات المناسبة لإجراء الوحدات التدريبية".

وأضاف صبار، أن" المنتخب سيتوجه بعد اختتام المعسكر إلى بيروت لخوض لقاءين وديين أمام منتخب لبنان، ومن ثم العودة إلى العراق ليغادر مرة اخرى متوجهاً إلى قرغيستان، لإقامة مباراتين تجريبيتين بناءً على دعوة وجهت له من الجانب القرغيستاني، ليغادر بعدها مباشرةً إلى أوزبكستان لخوض التصفيات الآسيوية".

وأضاف صبار، أن" المدرب كاكاو استقرعلى التشكيلة النهائية حيث سيخوض التصفيات بـ 16 لاعبا، وفي حال التأهل إلى النهائيات سيعود كاكاو إلى بغداد لمتابعة دوري الصالات لاستقطاب بعض اللاعبين الجيدين لضمهم إلى صفوف المنتخب حسب الخطة الموضوعة من قبل المدرب".