العبودي والاعرجي يناقشان التعاون في مجال تطوير مهارات موظفي الدولة

2023/08/27 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاحد (27 آب 2023)، مع مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي التعاون في مجال تطوير مهارات موظفي الدولة على وفق البرنامج المشترك.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، استقبل اليوم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له"، مبيناً أن "الجانبين ناقشا مسار التعاون والتكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشارية الأمن القومي في مجال تطوير مهارات موظفي الدولة على وفق البرنامج المشترك الذي يستقطب الموظفين من كل المؤسسات وفي كافة التخصصات والمجالات بهدف تأهيل وتحسين مستوى الاداء والمهارات في ضوء رؤية علمية وبرامج مهنية تخصصية".

وأوضح أن "وزير التعليم، أعرب عن دعمه الكامل لهذا التوجه المدروس الذي يحمل مؤشرات ايجابية من زاوية التنسيق بين مؤسسات الدولة وتطوير ملاكاتها التي تتوزع على مجالات مختلفة تصب في مصلحة الدولة العراقية".

ومن جهته، ثمن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي "مستوى التعاون الذي تقدمه مؤسسات التعليم على صعيد البرامج المهنية والتعليمية والخبرات التي تضطلع بمجال التدريب والتأهيل العلمي"، لافتا الى "أهمية المشاريع المشتركة بين وزارة التعليم ومستشارية الأمن القومي التي انتجت بحوثا متميزة وقدمت حلولا مهنية وتطبيقية لكثير من التحديات".



