مدير "بغداد اليوم" يهاتف نائب رئيس الوزراء ويقدم له التعازي بوفاة والده وشقيقته وابنته

2023/08/27 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدّم مدير وكالة "بغداد اليوم"، السيد سيف الهاشمي التعازي والمواساة الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد بوفاة والده وشقيقته وابنته،



وقال الهاشمي لوزير النفط في اتصاله ان "مصابكم كان واقعة أليمة علينا جميعا، وإذ نشارككم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، فإننا ندعو الباري عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وجدد الهاشمي تأكيده على استمرار دعم الوكالة لعمل الوزارة والوزير في تحقيق الأهداف المرجوة لاسيما في مشاريعهما المتعددة ومنها ما يتعلق بخطط تطوير الغاز وإنهاء حرقه والعمل الاكبر لإنجاز مشاريع منافع اجتماعية تقدم خدمة اكبر للمواطنين".

وتعرض موكب وزير النفط، لحادث مروري في منطقة الأبراج التابعة لقضاء السدير بمحافظة الديوانية، بعد العودة من مراسم دفن جثمان والده، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص بينهم شقيقة وابنة الوزير إلى جانب سائق المركبة وأحد أفراد الحماية.