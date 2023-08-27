2023/08/27 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

تقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس باعتذاره عن تقبيل إحدى لاعبات المنتخب الوطني للسيدات خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023، لكنه رفض الاستقالة من منصبه وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة “اغتياله علنًا”، وذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد الجمعة (25 آب/أغسطس 2023) في مدريد. ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني […]

ظهرت المقالة روبياليس يزعم بأن القبلة مع اللاعبة كانت “متبادلة” ويرفض الاستقالة أولاً على ايرث نيوز.