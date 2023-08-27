2023/08/27 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، المتورط في فضيحة تقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، بيد القضاء الإسباني الذي قد يقرر غدا الاثنين إيقافه. وأثار روبياليس غضبا دوليا عندما قام بتقبيل جيني هيرموسو في 20 أغسطس الماضي خلال حفل توزيع الميداليات على لاعبات منتخب إسبانيا بعد تتويجهن بمونديال السيدات […]

ظهرت المقالة أزمة “القبلة” تتواصل.. القضاء الإسباني يحدد مصير روبياليس أولاً على ايرث نيوز.