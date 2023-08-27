البنك المركزي يقرر شمول شريحة من المواطنين بالدولار الرسمي

2023/08/27 | 16:30 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت عضو المالية النيابية نرمين معروف، الأحد، استحصال موافقة البنك المركزي العراقي لشمول الطلاب الدارسين في الخارج للحصول على الدولارات بالسعر الرسمي لدفع الرسوم الدراسية الخاصة بهم.

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وذكرت النائبة في بيان تابعه "ناس" (27 آب 2023) ، أن "البنك المركزي أوضح لنا أنه على جميع الطلاب الراغبين بالحصول على الدولارات تقديم طلباتهم وفق نموذج مصادق من من الجامعة التي يدرسون فيها إضافة الى السفارة أو القنصلية العراقية وقديمه لأحد البنوك أو فروع شركات الصرافة المالية العالمية المعتمدة مثل "يوستر يونيون و وموني كرام، وبعد التأكد من المستندات يمكن الحصول على للدولار بالسعر الرسمي".