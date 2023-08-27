2023/08/27 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

اعلنت مديرية ماء كربلاء المقدسة، اليوم الأحد (27 آب 2023)، احصائيّة بالجهود والخدمات المقدمة للزائرين خلال اليوم العاشر من شهر صفر، قبل موعد الزيارة الأربعينية بعشرة أيام.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" إنتاجية المياه لمشاريع الماء لليوم الواحد هو 650,٠٠٠ م٣، بينما بلغ عدد الكوادر الكلي المشارك في الزيارة 1571 ( هندسي 92 / فني 180 / مشغل 950 / عامل شبكه 160 / سائق 189)".

وأضاف البيان، ان" عدد السيارات الحوضية التابعة الى مديرية ماء كربلاء المقدسة والمحافظات الساندة هي (110 سيارة)، بينما بلغ عدد السيارات المتفرقة 78 سيارة ( الحفارات 34 / الساحبات 29 / رافعة اناره 1 / كرين هيابي 4 / تريلات 6 / ناقلة وقود 1 / رافعه شوكيه 1 / بوكس ورشه 1 / مختبر متنقل 1 )".

وأكمل البيان، إن" كمية الماء الموزع بالسيارات الحوضية خلال اليوم الواحد هو 24,480 م٣".



