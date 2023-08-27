لجنة التحقيق الروسية تعلن نتائج الفحوص الجينية لتحطم طائرة قائد فاغنر

2023/08/27 | 17:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت لجنة التحقيق الروسية التي تنظر في حادث تحطم الطائرة، التي كان على متنها قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، أن هويات القتلى العشرة الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام "تتطابق مع قائمة" الركاب وأفراد الطاقم.

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وأوضحت اللجنة في بيان أن "الفحوص الجينية الجزيئية" التي أجريت على الجثث التي تم انتشالها من موقع تحطم الطائرة شمال موسكو "أنجزت"، وقالت إن هذه الفحوص أكدت هويات الركاب العشرة، وإن من بينهم بريغوجين.

ولم يتطرق البيان إلى فرضيات أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلة من موسكو إلى سان بطرسبورغ وعلى متنها بريغوجين وآخرون من المجموعة، التي قامت بتمرد مسلح على القيادة العسكرية الروسية في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت هيئة الطيران الروسية قد نشرت في وقت سابق أسماء الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة، التي تحطمت في منطقة تفير شمالي غربي موسكو، وكان من بين ركابها بريغوجين وأقرب مساعديه ديمتري أوتكين، الذي ساعد في تأسيس مجموعة فاغنر.

ويوم الخميس الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستجري التحقيقات اللازمة في حادثة تحطم الطائرة، وقال إن "لجنة التحقيق بدأت مهامها الأولية في الموقع، وستواصل عملها حتى النهاية، سنرى قريبا ما ستؤول إليه التحقيقات، وهذا سيأخذ بعض الوقت".

المصدر : الجزيرة + وكالات