2023/08/27 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الأحد (27 آب 2023)، عن منخفض خريفي سيطال مدن العراق بعد منتصف الأسبوع الجاري، سيخفض الحرارة إلى دون الأربعين ويتسبب بأمطار شمال البلاد.

وقال السلامي في ايضاح اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "بعد منتصف هذا الأسبوع سيبدأ منخفض جوي خريفي مبكر يعمل على تشكل موجة ماطرة تطال بلاد الشام وتركيا وشمال العراق".

وأضاف انه "سيتسبب أيضا بتدني معدلات الحرارة بشكل واضح"، مبينا انه "لأول مرة بعد فترة صيفية حارة ستسجل مدن الوسط درجات حرارة (ثلاثينية) ويشمل الانخفاض بقية مدن البلاد وبشدة متفاوتة".



