الاستثمار: قرب الإعلان عن مدن سكنية كفرص استثمارية في عدة محافظات

2023/08/27 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الأحد (27 آب 2023) انه سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من المدن كفرص استثمارية في محافظات عدة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، مثنى الغانمي في تصريح صحفي، انه "وحرصاً من الحكومة على المضي في معالجة أزمة السكن سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من المدن كفرص استثمارية في محافظات".

وأضاف، ان "رئيس الهيئة حريص على تطوير واقع الاستثمار في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية والطاقة من خلال تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبين الغانمي، ان "التحرك الحالي هو إنشاء مدن جديدة خارج مراكز المدن الرئيسة بدلاً عن المجمعات السكنية".

وأوضح، ان "هذه المدن ستكون متكاملة من حيث الخدمات والبنى التحتية وتتوفر فيها معايير الاستدامة والأبنية الذكية" مشيرا الى، ان "الفرص الاستثمارية المتمثلة بالمدن الجديدة تمثل اسلوباً استثمارياً مميزاً".

وكان وزير الاعمار بنگين ريكاني، أعلن في 21 آب الجاري، عن فتح العطاءات لتنفيذ خمسة مشاريع لمدن سكنية جديدة ضمن البرنامج الحكومي" منوها الى انه "ولأول مرة تُعرض هذه المساحات الكبيرة للإستثمار كمدن سكنية جديدة و ذكية و مخططة بشكل حضاري و مطابقة للمعايير البيئية و الاستدامة".